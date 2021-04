Staatsanwalt spricht von Heimtücke und Mord

Landgericht Die öffentliche Hauptverhandlung zum Tötungsdelikt in der Prodi-Werkstatt hat begonnen.

Ellwangen/Waldstetten. Hereingeführt wird der Angeklagte B. mit Fußfesseln und fixiert an den Händen. Begleitet von Wachpersonal in Zivil und in Uniform. Kaum ist das Gericht mit dem Vorsitzenden Richter Bernhard Fritsch erschienen und hat im großen Schwurgerichtssaal Platz genommen, dürfen nach Rücksprache mit den Bewachern die Handfesseln gelöst werden. Sogleich greift B. zu einer Aktenmappe, entnimmt ihr einen Stapel Papiere und legt diese ordentlich vor sich. Der Angeklagte wolle Angaben machen, sagt sein Verteidiger Timo Fuchs.

Das habe Zeit bis später, sei hauptsächlich geplant für den zweiten Verhandlungstag am 4. Mai, bremst