Von Neresheim in die Lagunenstadt

Neresheim

Gesine und Fabio Traversari verlassen Neresheim nach sieben Jahren. Am 25. Juli werden die beiden Pfarrer ihren letzten Gottesdienst voraussichtlich im Garten der evangelischen Kirche feiern. Danach werden die Umzugskartons gepackt. Ihre neue Aufgabe erwartet die beiden Seelsorger in Venedig. Ihr Dienst in der Lagunenstadt beginnt am 1. September.

„Wir freuen uns auf die Herausforderung, auf das, was vor uns liegt“, sagt Gesine Traversari über die neue Stelle im Dienst der Waldenser Kirche, einer evangelischen, reformierten Minderheiten-Kirche Italiens. Traversari – das klingt nicht nur italienisch, Fabios Heimatstadt