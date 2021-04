Das große Warten auf Schnelltests

Schulen Schnelltests sind ab Montag an Schulen verpflichtend. Weil einige Kommunen noch auf Lieferungen des Landes warten, ergreifen sie jetzt die Initiative.

Aalen

Schauen wir mal“, sagt der Bopfinger Bürgermeister Gunther Bühler immer wieder. Noch wartet die Kommune – auf Schnelltests für Schulen und Lehrer. Und auf die Antwort der Frage, ob in der kommenden Woche der Unterricht für alle Klassen wie geplant im Wechselunterricht stattfinden kann.

Nach Ostern, so hieß es, werde das große Testen an Schulen losgehen. Die große Testkampagne solle Fahrt aufnehmen. In dieser Woche sollte das Testen für alle Anwesenden noch auf freiwilliger Basis erfolgen, ab nächster Woche dann ein negatives Testergebnis die Voraussetzung für die Teilnahme