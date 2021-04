Autokino trotz Ausgangssperre

Unterhaltung Die Änderungen des Konzepts macht das Open-Air-Event auf dem Schießwasen nun doch möglich. Wie diese aussehen und was mit bereits gekauften Tickets passiert.

Ellwangen

Für kurze Zeit stand das Ellwanger Autokino auf der Kippe. Grund dafür war die Entscheidung des Landratsamts, das aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen ab Mittwoch eine nächtliche Ausgangssperre verhängte. Doch die Initiatoren und ihre Partnerhaben sich für eine alternative Lösung einfallen entschieden, sodass das Event auf dem Schießwasen stattfinden kann – wenn auch etwas anders, als ursprünglich geplant.

Eine Absage der Veranstaltung komme für das Organisationsteam, bestehend dem Kino am Kocher, dem Arbeitskreis Autokino Ellwangen und der Stadtverwaltung Ellwangen, nicht in Frage, wie es in einer Pressemitteilung