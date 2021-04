Nachtgebet möglich, trotz „Arrest“

Glaube An diesem Dienstag beginnt der Ramadan. Was ist in Zeiten von Ausgangssperre und Pandemie möglich.

Aalen. An diesem Dienstag beginnt der Fastenmonat Ramadan. Mit ihm verbinden die Muslime einen Monat lang gemeinsame nächtliche Gebete und das gemeinsame Fastenbrechen am Abend. Wie Murat Göl, stellvertretender Vorsitzender der Fatih Moschee Aalen, auf Nachfrage erklärt, kann das knapp halb-stündige Nachtgebet nach 21 Uhr trotz Ausgangssperre stattfinden. Warum das funktioniert, erklärt der Vize der Muslimischen Gemeinde auf Nachfrage.

„Nachdem ich von der Diskussion um die Ausgangssperre erfahren habe, habe ich mich für beide Moscheen am Montag an die Stadt Aalen und in der Folge an das Landratsamt gewandt“, sagt Göl. Laut