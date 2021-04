Syrischer Imbiss am Edeka Schnell

Gastronomie Mohammad Alsaltti will sich mit echter arabischer Küche in Ellwangen eine eigene Existenz aufbauen.

Ellwangen

Seit zwei Wochen steht vor dem Edekamarkt Schnell in der Konrad Adenauer Straße ein kleiner Imbisswagen. Mohammad Alsaltti bietet dort Kebab, Burger und selbstgemachte Falafel an.

Geboren ist Mohammad in der Stadt Dar’a, im Süden Syriens, fünf Kilometer vor der Grenze zu Jordanien. Die Stadt, die vor dem Krieg noch fast 100 000 Einwohner hatte, war einer der ersten Orte, an denen der Protest gegen Assad öffentlich wurde. Das ist jetzt zehn Jahre her.

Im Februar 2011 wurden in Dar’a einige 12-, 13-jährige Jungen verhaftet und gefoltert, weil sie angeblich regierungskritische Sprüche an die Wand ihrer Schule gesprüht