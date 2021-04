Ostalb-Firma bietet den Lollipop unter den Schnelltests

Aalen

Den Teststab tief in die Nase, tief in den Hals: Corona-Schnelltests können unangenehm sein. Oder unkompliziert, wie Michael Stanislawski von der Firma MF Consulting and Sale mit Sitz in Essingen sagt: Sein Unternehmen geht jetzt mit dem Lollipop-Test an die Öffentlichkeit. Mit dem neuen Testverfahren erhofft er sich einen Durchbruch, weil es sich besonders einfach anwenden lässt, besonders hygienisch ist.

„Das Lollipop-Testverfahren kommt mit zwei Einzelteilen aus“, so Michael Stanislawski. Der Name Lollipop kommt nicht von ungefähr: Der Test funktioniert mit einfachem Lutschen und anschließendem Einklicken