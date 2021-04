Dreißentalhalle, „Stadttoilette“ und ein Parkplatz

Gemeinderat Vielfältig waren die Themen in der Bürgerfragestunde, die nun wieder gehalten wurde.

Oberkochen. Die marode Dreißentalhalle aus den 1950er Jahren wird für elf Millionen Euro durch eine neue Halle mit Tiefgarage ersetzt. Geplant ist eine Mehrzweckhalle, die eine Doppelnutzung mit Mensa, Küche, Foyer und den WC-Anlagen der Dreißentalschule vorsieht. Weil der erste Bauabschnitt des Schulzentrums beendet und der zweite begonnen wurde, müssten die weiteren Bauabschnitte nun in einem gesamten Komplex gesehen werden, erläuterte Bürgermeister Peter Traub im Gemeinderat. So vergab der Gemeinderat nun die Architektenleistungen an das Büro ACT Tröster+Deucker aus Rainau. Das geschätzte Honorar beträgt 226 000 Euro. Die Leistungen