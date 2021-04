Piks zwischen Hula-Hoop und Pezziball

Corona 90 Männer und Frauen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Mobilen Impfteams aus Stuttgart in der Remshalle geimpft. Der Star des Tages: der Biontech-Impfstoff.

Essingen

Er ist kalt – und heiß begehrt. 90 Frauen und Männer warten am Dienstag auf die ursprünglich minus 70 Grad kalte Flüssigkeit, auf den Impfstoff von Biontech. Um 9.30 Uhr ist in der Remshalle alles und jeder bereit für die Coronaimpfung der Ü-70-Jährigen. Alles? Nicht ganz. Der Star des Tages fehlt noch. „Das Mobile Impfteam aus Stuttgart stand im Stau“, sagt Hannes Vetter im Foyer der Halle. Er arbeitet in Essingens Ordnungsamt und koordiniert die Aktion. Bis die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MIT bereit sind, dauert es einen Moment.

Ü-70-Jährige teilweise dabei

In der Zwischenzeit erzählt Bürgermeister