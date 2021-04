Gemeinderatsausschüsse tagen per Videoschalte

Aalen. Die beiden Ausschusssitzungen des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses (KBFA) am Mittwoch, 14. April, 15 Uhr, sowie des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) am Donnerstag, 15. April, 15 Uhr, finden nicht, wie zunächst geplant, in Präsenz in der Stadthalle statt. Die Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat haben nach einer Mitteilung der Stadt „dem Vorschlag der Verwaltungsspitze zugestimmt, wonach die beiden Sitzungen per Videositzung digital“ stattfinden. „Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen haben wir uns auf dieses Vorgehen verständigt“, sagte OB Thilo Rentschler