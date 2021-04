309 Aalener mit Corona infiziert

Aalen

Die Coronazahlen in Aalen steigen weiter stark an. Von insgesamt 930 aktiven Fällen im Ostalbkreis meldet das Landratsamt am Dienstag 309 Fälle allein in Aalen. Das ist rund ein Drittel. Noch vor zweieinhalb Wochen machten die aktiven Infektionen in Aalen rund ein Sechstel der kreisweiten Fälle aus. Seither steigt die Zahl im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden überproportional an.

Keine Hotspot-Ereignisse: Gerüchten zufolge soll eine Trauerfeier der Auslöser für den Anstieg sein. Weder das Landratsamt noch die Stadt Aalen bestätigen das. „Uns ist nichts Derartiges bekannt“,