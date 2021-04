Skandale, Segnung und Maria 2.0

Aalen. Wie das Christentum und seine Kirche eine Zukunft hat und welche Veränderungen in der katholischen Kirche nötig sind, um auch in den kommenden Jahrzehnten eine Weltkirche zu sein, darüber hat Annette Schavan auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack mit knapp 60 Gästen online diskutiert. Die frühere Botschafterin Deutschlands am Heiligen Stuhl in Rom findet deutliche Worte zu den Themen, die aktuell im Zusammenhang mit der katholischen Kirche diskutiert werden. In der digitalen Diskussion spricht sich die einstige Kultus- und Bildungsministerin für umfassende Reformen aus; sie fordert unter anderem eine Vielfalt und