Cara spielt Irish Folk im Live-Stream

Konzert Das Trio tritt am Freitag, 16. April, im Schwanen in Waiblingen auf. Symbolischer Ticketkauf ist möglich.

Waiblingen. Im Kulturhaus Schwanen Waiblingen gastiert am Freitag, 16. April, um 20 Uhr die Band Cara im Live-Stream. Als „A whole festival wrapped into one band“ beschreibt BBC Scotland das Konzert.

Cara sei eine Irish-Folk-Band, die an Authentizität, Virtuosität und musikalischer Vielfalt hierzulande ihresgleichen sucht, versprechen die Veranstalter. „Wenn sie spielt, eröffnen sich Klangräume und Bilder, die die Zuhörer mit auf eine Reise in poetische Welten nehmen und doch nie den Gegenwartsbezug verlieren. Märchenhafte Balladen um Liebe und Verrat, um Zauberkraft, um Sehnsucht und Rache, um dunkle, stürmische Zeiten