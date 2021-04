Heidenheim: Kitas müssen schließen

Heidenheim. Aufgrund der nach wie vor stark steigenden Corona-Infektionszahlen im Landkreis Heidenheim sieht sich das Gesundheitsamt veranlasst, mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen eine weitere Maßnahme zu ergreifen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Bereits seit Samstag, 10. April liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Landkreis bei einem Wert über 200. Am heutigen Dienstag, 13. April wurde mit einem Wert von 270,4 die 250er Marke deutlich überschritten. Nachdem bereits am Freitag eine Ausgangsbeschränkung und am Wochenende