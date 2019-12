Elf Kälber sterben bei Stallbrand in Wolpertshausen

Kreis Schwäbisch Hall. Am Dienstagabend gegen 22.44 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einer Stallung mitten in Hörlebach aus. In der Stallung verendeten 11 Kälber. 53 Rinder in einem Nebenstall konnten unverletzt nach draußen gebracht werden. An der Stallung entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Tierschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 13 Fahrzeugen und 61 Mann vor Ort. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte ein Übergreifen auf ein nahe gelegenes Wohnhaus verhindert werden. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrtsstraße voll gesperrt. Das Feuer war gegen 00:56 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Eine Brandwache ist vor Ort, die Polizei ermittelt.