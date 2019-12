Ein sehr milder Mittwoch

Am Mittwoch sind auf der Ostalb wieder zahlreiche Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch häufiger mal zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei sehr milden 9 bis 14 Grad. 9 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Ellwangen, 13 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 9 bis 1 Grad. Am wärmsten wird es dabei aufgrund einer Inversion oberhalb von 600 Metern. Der Donnerstag wird ein freundlicher Tag. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen gehen wieder etwas zurück, maximal 11 Grad.