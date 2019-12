Unbekannte Person schlägt mehrere Autoscheiben ein

Hüttlingen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr eine 48-Jährige durch laute Schläge aufgeschreckt. Die Frau konnte beobachten, wie eine schmächtige Person vom Gelände eines Autohauses im Ölweg rannte. Weiter stellte sie fest, dass an zwei Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen waren und die Türen offenstanden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte die Heckscheiben eines VW Polo und eines Fiat Punto eingeschlagen hatte und aus einen der Fahrzeuge eine Radioabdeckung entwendete. Diese konnte im Rahmen einer Suche in der Ulmenstraße aufgefunden werden, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro beziffert. Der Täter flüchtete in Richtung Buchenweg/Ulmenstraße

In der Albert-Brobeil-Straße wurde ebenfalls am Dienstagabend der Außenspiegel eines Mercedes Vito abgeschlagen. Womöglich besteht Tatzusammenhang.

Hinweise auf den Täter nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240 entgegen.