Ideales Weihnachtsgeschenk: SchwäPo-Tablet-Schulung für Einsteiger

Aalen. Die erste SchwäPo-Tablet-Schulung für Einsteiger war ein voller Erfolg. Auch der mit 90 Jahren älteste Teilnehmer der Runde zeigte sich am Ende hochzufrieden. Deshalb bieten wir fürs neue Jahre die Tablet-Schulung für Einsteiger jetzt kurz vor Weihnachten auch als Geschenk-Gutschein an – perfekt geeignet als ideales Geschenk für Oma, Opa, Eltern & Co!

Die Tablet-Schulung werden in Kleingruppen mit maximal sechs Personen jeweils für iPad- und Android-Geräte getrennt angeboten. Die genauen Termine werden Anfang Januar bekannt gegeben und finden statt vormittags an einem Werktag im Februar und März 2020 im SchwäPo-Schulungsraum.

Die wesentlichen Inhalte der Einsteiger-Schulung sind unter anderem: Bedienung des Tablets, W-Lan und E-Mail einrichten und mehr. Der Preis beträgt für SchwäPo-Abonnenten 49 Euro (statt regulär 69 Euro).

Bestellung per E-Mail: f.raab@sdz-medien.de – bis 23. Dezember, 18 Uhr, dann kommt der Gutschein per Mail als PDF zum Ausdrucken. Rückfragen unter Tel. (07361) 594245, werktags von 9 bis 17 Uhr.