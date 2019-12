Nördlinger Mobbing-Fall: 14-Jähriger gesteht Taten größtenteils

Nördlingen. Die Polizei Dillingen gab am Donnerstag bekannt, dass es im Nördlinger Mobbing-Fall zu weiteren Vernehmungen eines 14-jährigen Verdächtigen kam. Der Schüler hat die ihm zur Last gelegten Taten am Mittwoch größtenteils eingeräumt, berichtet die Polizei. Mit einer falschen Traueranzeige in der „Augsburger Allgemeinen“ habe der mutmaßliche Täter seinen 13-Jährigen Mitschüler für tot erklärt.

Die Ermittlungen zum Motiv dauerten noch an. Es dürfte "im Persönlichkeitsbild des offenbar IT-affinen Jugendlichen zu suchen" sein, erklärte die Polizei. Darüber hinausgehende Einzelheiten wollen die Polizeibeamten noch nicht mitteilen.

