Ein E-Dreirad für Anika und ihre Kinder

Aalen

Unser Spendenziel rückt immer näher. Mindestens 155 000 Euro – das ist die letztjährige Spendensumme – will die SchwäPo-Aktion Advent der guten Tat bis Silvester dieses Jahres einfahren. Und mit Ihrer Hilfe, liebe Leserinnen und Leser, sind wir unserem Ziel schon nahe. 127 489,85 Euro ist der aktuelle Spendenstand. Es fehlen also nur noch 27 511 Euro. Wir sind sicher, liebe Leserinnen und Leser, dass wir mit Ihrer treuen Unterstützung unser Ziel bis Silvester erreichen werden. Und seien Sie gewiss: Jeder Euro, jeder Cent, der auf eines unserer beiden Spendenkonten für Advent der guten Tat eingezahlt ist, wird schnell und unbürokratisch für bedürftige Menschen hier bei uns, im Verbreitungsgebiet der SchwäPo verwendet.

Beispielsweise für Anika und ihre drei Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Seit ihrem 21. Lebensjahr leidet die heute alleinerziehende Mutter unter Multiple Sklerose. Vor drei Jahren hat sich der Familienvater von Frau und Kindern getrennt, hat jegliche Verbindung zu seiner Familie gekappt, zahlt keinen Unterhalt.

Vor zwei Jahren ist Anika mit ihren Kindern in einen Teilort in der Nähe ihrer Eltern gezogen. Hier leben die Vier in einer Mietwohnung. Abzüglich der Miete bleiben ihnen von der Erwerbsunfähigkeitsrente der Mutter monatlich rund 900 Euro zum Leben zu viert. Ihr Budget ist auf Kante genäht.

„Zu Beginn“, erzählt die 37-Jährige, „waren die Symptome noch ziemlich harmlos“. Als Anika 21 Jahre alt war und gerade eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin begonnen hatte, merkte sie plötzlich ein Dauerkribbeln in ihren Händen. Erst nach mehreren Arztbesuchen konnte diese Sensibilisierungsstörung eindeutig einer Krankheit zugeordnet werden. Die Diagnose „Multiple Sklerose“ war für die junge Frau wie ein Schlag ins Gesicht. Trotzdem ging es ihr nach der Diagnose „ziemlich lange gut“. Mit der steten Unsicherheit im Hinterkopf, wie es mit ihr gesundheitlich weitergeht, wechselte sie schließlich in eine Ausbildung zur Bürokauffrau.

Ich möchte mein Leben leben gemeinsam mit meinen Kindern. Anika

Doch dann wurde die junge Mutter innerhalb von kurzer Zeit von zwei intensiven Krankheitsschüben gebeutelt. Es folgten jeweils mehrere intensive Monate in Rehakliniken, in denen sie sich wieder hart ins Alltagsleben zurückkämpfte.

„Allmählich geht es wieder aufwärts“, sagt sie, die nur einen Wunsch hat: „Dass ich mein Leben leben kann gemeinsam mit meinen Kindern.“ Und dazu gehören auch gemeinsame Unternehmungen – beispielsweise Fahrradtouren. Um Anika und ihren Kindern so eine Freizeitgestaltung zu ermöglichen, hat Advent der guten Tat der jungen Mutter ein E-Bike-Dreirad für 4000 Euro spendiert. Bitte helfen Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei der Finanzierung mit.

Bitte Spenden Sie, liebe Leserinnen und Leser. Stichwort: „Advent der guten Tat“: Konto Kreissparkasse Ostalb, IBAN: DE 41614500500110050500; oder Konto VR-Bank Ostalb, IBAN: DE 05614901500101010001.