Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.50 Uhr: Bleibt die Produktion von Lenkungen für Nutzfahrzeuge bei Bosch AS am Standort Schwäbisch Gmünd? Im Interview spricht Roland Hamm, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, über das Eckpunktepapier, das ein Zwei-Phasen-Modell mit Sofortmaßnahmen und einem Zukunftsbild beinhaltet.

8.35 Uhr: Bei Gaildorf-Großaltdorf gab es in der Falkenstraße/Altdorferstraße einen schweren Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

8.30 Uhr: Am Aalener Bahnhof gab es heute Morgen einen großen Polizeieinsatz wegen einer Messerdrohung eines Mannes. Weitere Informationen kommen im Laufe des Tages, so die Polizei.

8.20 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der A7 Würzburg in Richtung Ulm zwischen Heidenheim und Langenau gibt es in beiden Richtungen Fahrbahnerneuerungen. Es ist heute bis 19 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zeitweise steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

8.15 Uhr: Die Bahnhöfe in Baden-Württemberg sollen modernisiert und barrierefrei werden. Insgesamt 51 Bahnhöfe in Baden-Württemberg können von der Modernisierung profitieren, teilte das Verkehrsministerium mit. Die Kosten von insgesamt 430 Millionen Euro teilen sich die Bahn (200 Mio.), das Land (150 Mio.) und die Kommunen (80 Mio.). Auch die Bahnhöfe in Goldshöfe, Mögglingen, Bopfingen, Göppingen, Schäbisch Hall-Hessental und Ulm stehen auf dem Plan.

7.55 Uhr: So eben ist in der Redaktion der Schwäbischen Post der Feueralarm losgegangen. Alle Mitarbeiter haben es unversehrt aus dem Gebäude geschafft. Laut Feuerwehr wurde der Ferueralarm mutwillig ausgelöst. Ein Feuer gab es nicht.

7.50 Uhr: Millionen Fans haben weltweit auf diesen Film gewartet und nun erscheint er endlich: Star Wars Episode IX. Der Kinopark Aalen hat sich zur Premiere des Films etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die Mitglieder der Schwertkampfgruppe Stauferlöwen Saber One aus Schwäbisch Gmünd haben sich in ihre Star-Wars-Kluft geworfen und dem Kino einen Besuch abgestattet.

7.35 Uhr: Auf den Straßen auf der Ostalb ist es heute Morgen ruhig. Somit können Sie aktuell ohne Probleme zur Arbeit fahren.

7.25 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Schwäbisch Gmünd vor Nebel. Gebietsweise tritt bis 10 Uhr Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

7.05 Uhr: Nach dem Zelt-Einsturz rappelt sich der Zirkus in Aalen wieder auf. Somit ist das Gastspiel des Weihnachtszirkus Alessio gerettet. Am kommenden Samstag, 21. Dezember, um 15.30 Uhr heißt es „Manege frei“. Bis in die frühen Morgenstunden habe das Zirkusteam die Überreste des am vergangenen Freitag eingestürzten Zeltes geborgen und das neue Zelt über das Wochenende aufgestellt, sagt André Kaiser vom Weihnachtszirkus Alessio.

6.50 Uhr: Die Unfallstelle auf der A7 Würzburg in Richtung Ulm zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen ist in beiden Richtungen geräumt. Derzeit staut es sich dort auf fünf Kilometer.

6.35 Uhr: Es bleibt weiterhin mild auf der Ostalb. Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 7 bis 12 Grad. Winterwetter ist in den nächsten Tagen weit und breit nicht in Sicht weiß Tim Abramowski.

6.20 Uhr: Der Blick auf die Bahnhofstafeln lässt hoffen, dass alle Züge nach Plan fahren. Aktuell gibt es keine größeren Verspätungen in der nächsten halben Stunde.

6.10 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der A7 Würzburg in Richtung Ulm zwischen Dinkelsbühl Fichtenau und Ellwangen ist wegen Unfallaufnahme und Bergungungsarbeiten die Richtungsfahrbahn gesperrt. Die empfohlene Umleitung ist die U8. Ebenfalls ist die Gegenfahrbahn auf der A7 Ulm in Richtung Würzburg gesperrt hier wird die U13 als Umleitung empfohlen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.