Der SchwäPo/GT–Adventskalender: Türchen 19

Es wird mal wieder Zeit, jemanden von der Gmünder Tagespost vorzustellen. Am 19. Dezember hat sich dafür die Redaktionsassistentin Andrea Hafner bereit erklärt. Ihr Weihnachtstipp ist: Am 22. Dezember um 10.30 Uhr ins KKF Kino zu gehen. Seit 15 Jahren bereits läuft an diesem Tag der Weihnachtsklassiker "Tatsächlich Liebe" im Kino.

Plätzchenrezepte, Glühwein-Geheimnisse oder Buchtipps - um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen, verraten die Mitarbeiter der Redaktionen der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost ihre Weihnachtstipps. So unterschiedlich unsere Redakteurinnen und Redakteure sind, so unterschiedlich sind auch ihre Tipps. In den 24 kleinen Videos lernen Sie somit jeden Tag die Menschen hinter der Zeitung kennen.