Brennendes Auto nach Verkehrsunfall

Schwäbisch Hall: Bei Gaildorf-Großaltdorf gab es in der Falkenstraße/Altdorferstraße einen schweren Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet. Ein 22-Jähriger fuhr am Donnerstag kurz nach 8 Uhr auf der K 2617 von Großaltdorf in Richtung Eutendorf und geriet mit erhöhter Geschwindigkeit und Straßenglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem 51-jährigen Fahrer. Der schwer verletzte 22-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien, bevor es in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 51-Jährige wurde ebenfalls verletzt, beide Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die K 2617 musste bis etwa 10:30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.