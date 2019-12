Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.

Aalen. Am Aalener Bahnhof gab es heute Morgen einen großen Polizeieinsatz, ein Mann drohte dort mit einem Messer. Die Polizei rückte deshalb mit mehreren Streifenwagen aus. Laut Polizeiinformationen ist der Verdächtige in Polizeigewahrsam. Weitere Informationen kommen im Laufe des Tages, so die Polizei.