Unimog prallt im Virngrundtunnel auf Betonwand

Ellenberg. In der Nacht zum Donnerstag verursachte ein 45-jähriger Unimog Fahrer im Virngrundtunnel einen Unfall. Die A7 musste daraufhin für mehrere Stunden gesperrt werden. Laut Polizeiinformationen war der Fahrer kurz vor dem Tunnel aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet im Tunnel auf die Beton-Trennwand, wo er zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. An dem Fahrzeug und den Trennwänden war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Zur aufwändigen Bergung musste der Virngrundtunnel in beide Richtungen bis 06 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.