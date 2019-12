Fußball Das erste Spiel der Rückrunde steht für den 1. FC Heidenheim am Sonntag an. Anpfiff der Partie gegen den VfL Osnabrück ist um 13.30 Uhr in der Voith-Arena. Die Gäste liegen mit nur einem Zähler weniger gerade mal einen Platz hinter der Mannschaft von der Ostalb. sas/Foto: Eibner