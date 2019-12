Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.05 Uhr: Die Stadtverwaltung hat das erste Ostalbfestival aufgearbeitet, hat Vorbereitung, Ablauf und die finanzielle Beteiligung der Stadt Aalen schriftlich offen gelegt. Am Donnerstag sollte der Gemeinderat darüber beraten. Doch soweit kam es nicht. Bereits zu Beginn der Sitzung beantragte Norbert Rehm (FDI), diesen Punkt auf Januar zu vertagen und eine Beratung in den Fraktionen vorzuschalten

7.50 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Hohenstadt und Kreuz Ulm/Elchingen ist in beiden Richtungen dichter Nebel. Die Sichtweiten sind dort unter 100 Meter. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

7.40 Uhr: Seit über zehn Jahren können Kinder bei Kessler & Co. selbst Hand anlegen. Möglich macht das die Initiative Technolino des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, der Kinder im Vorschulalter für Naturwissenschaften und Technik begeistern will. 2006 startete das Konzept – die Zauberdrehscheibe bei Kessler & Co. war damals das Pilotprojekt.

7.20 Uhr: Heute ist in den USA "National Ugly Christmas Sweater Day". Wie stehen Sie zu dem Trend der besonderen Weihnachtspullis? Machen Sie bei unserer Umfrage mit und schicken Sie uns ein Foto von Ihrem schönen, schrecklichen Weihnachtspulli.

7.05 Uhr: Sie haben genug: Sie wollen ihn umsiedeln: den Biber. Dies hat der Kirchheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Seit Jahren haben sich in der Gegend von Kirchheim Biberfamilien angesiedelt. Im Bereich „Riedgraben“ bei Benzenzimmern wurde deshalb bereits ein Gebiet für den Biber eingerichtet und als „Biberpfad“ ausgewiesen. Nun hat sich eine Biberfamilie im Ort niedergelassen.

6.40 Uhr: Trotz Frost ist es auf den Straßen im Ostalbkreis noch ruhig. Sie kommen also ohne Probleme an Ihr Ziel.

6.25 Uhr: Heute sind viele Wolken unterwegs, gegen Abend kann es vereinzelt etwas regnen. Ob wir uns auch übers Wochenende mit dem Schmuddelwetter auskommen müssen, weiß Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Gute Nachrichten für Bahnfahrer: Trotz Frost sind aktuell bei der Bahn für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.05 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Freitag im Ostalbkreis vor Frost. Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt heute bis circa 10 Uhr leichter Frost um -1 °C auf.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.