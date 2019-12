Beim Diebstahl ertappt

Aalen. Am Donnerstagnachmittag wollte ein 19-Jähriger in einer Drogerie in der Friedhofstraße Parfum stehlen. Eine Angestellte der Drogerie beobachtete den jungen Mann und meldete das der Polizei. Aufgrund ihrer Personenbeschreibung konnte der mutmaßliche Täter an der Kreuzung Bahnhofstraße / Kanalstraße angetroffen werden. Laut Polizeiinformationen versuchte der 19-Jährige dabei das Parfum zu verstecken, eine weitere Parfum-Falsche warf er auf die Fahrbahn. Nach der Aufnahme der Personalien musste der junge Mann unter Aufsicht der Beamten mit einem Besen die Scherben zusammenkehren und entsorgen.