Ellwangen. Unbekannte sprühten am Ellwanger Bahnhofsgebäude und an einem dortigen Buswartehäuschen jeweils ein Hakenkreuz auf, das teilt die Polizei mit. Die Farbschmierereien wurden am Donnerstagvormittag bemerkt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: (07961)9300 entgegen.