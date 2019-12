14-Jähriger schlägt Polizeibeamten ins Gesicht

Remshalden-Buoch. Zwei vermisste Brüder im Alter von 13 und 14 Jahren wehrten sich massiv gegen Polizeibeamte, ein weiterer 14-Jähriger verpasste bei der Rangelei einem auf dem Boden liegenden Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht. Am Donnerstag hielten sich die zwei vermissten Brüder in einem Apartment mit drei weiteren Freunden auf. Nachdem die Polizei einen Hinweis erhalten hatte, wonach sich mindestens ein vermisster Junge dort aufhalten würde, begab sich um 12.25 Uhr eine Streife vom Waiblinger Polizeirevier an die Anschrift und traf die beiden Vermissten an. Beim Anblick der Polizei wollten die Brüder sofort flüchten. Die Beamten hielten die Jungendlichen fest, laut Polizeiinformationen wehrten sie sich massiv gegen die Festnahme. Daraus entwickelte sich dann eine Rangelei. Hierbei forderte der 13-Jährige seine Freunde auf, gegen die Polizisten mit Gewalt vorzugehen, woraufhin ein weiterer 14-Jähriger einem auf dem Boden liegenden Polizeibeamten einen Faustschlag in das Gesicht verpasste. Weiter beleidigte und bedrohte der 13-Jährige den verletzten Beamten. Der 13-Jährige wurde im Anschluss in eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung gebracht, von der er bereits seit zwei Wochen abgängig war. Der 14-jährige Bruder wurde in eine andere Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht, von der er vor drei Tagen verschwunden war.