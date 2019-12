Bundesverkehrsministerium fördert 5G-Modellprojekte im Ostalbkreis

Ostalbkreis. Am vergangenen Donnerstag erhielt Landrat Pavel in Berlin einen Förderbescheid über 100.000 Euro von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer überreicht. Im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wird mit diesem Geld das Landkreis-Projekt „Rettungskette 5G - Verbesserung der Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme“ unterstützt. Förderzusagen über 100.000 Euro erhielten auch die Stadt Aalen für ihr Projekt „Verkehrsmanagement in einer 5G-fähigen Smart City“ und die Stadt Schwäbisch Gmünd für ihr Projekt „Mobile 5G-basierte Augmented-Reality-Plattform zur Bürgerinformation und -beteiligung“.

Das Ministerium hatte im Sommer einen 5G-Innovationswettbewerb gestartet, an dem sich der Ostalbkreis beteiligt hat. Der Wettbewerb zielt auf die Entwicklung, Erprobung und Demonstration von 5G-Anwendungen unter realen Bedingungen. In einem ersten Schritt werden nun bundesweit 50 Konzepte mit je 100.000 Euro gefördert. Das Konzept des Ostalbkreises basiert auf einer 5G-Datenverbindung zwischen Rettungswagen und Kliniken. Die Echtzeitübertragung von Vitaldaten und anderen Informationen zum Patienten soll eine frühzeitige Diagnose und bessere Absprachen zwischen Rettungsdienst und Klinik ermöglichen. Die Zielklinik mit dem passenden Versorgungsschwerpunkt kann dann direkt angesteuert werden. Damit sollen spätere Verlegungen vom nächstgelegenen Krankenhaus in Spezialkliniken möglichst vermieden werden. Dies würde für die Patienten weniger Belastung bedeuten und gleichzeitig Kosten sparen. Projektpartner des Landkreises sind die Kliniken Ostalb, der Kreisverband Aalen des Deutschen Roten Kreuzes und die Hochschule Aalen.