Explosion eines Fahrrad-Akkus löst Brand aus

Schwäbisch Gmünd. Laut Polizeiinformationen gab es am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Marie-Curie-Straße in Schwäbisch Gmünd einen Wohnhausbrand in einem Zweifamilienhaus. Vermutlich kam es hier nach einer Explosion eines Fahrrad-Akkus zu einem Brand im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte das Feuer gegen 16:45 Uhr löschen, bleibt aber vor Ort, um Glutnester zu bekämpfen. Insgesamt war die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit sechs Fahrzeugen und 32 Kräften im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz, Verletzte gab es jedoch keine. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.