Baugerüst in Aalen geklaut

Aalen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Baugerüst in der Nägeleshofstraße entwendet. Laut Polizeiinformationen war das Gerüst an einem Zaun auf einer Wiese am Fahrbahnrand aufgebaut. Der Wert wird auf rund 750 Euro beziffert. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Diebe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 524-0 auf.