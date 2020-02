Ein Hauch von Winter am Mittwoch

Bislang war der Februar viel zu nass. Nach gut der Hälfte fiel im Ostalbkreis teiweise schon das Dreifache der normalen Niederschlagsmenge für den Februar. Auch am Mittwoch wird Niederschlag ein Thema sein. Es kann den Tag über immer wieder mal regnen, oder oberhalb von rund 500 Metern auch schneien. Es wird der kühlste Tag der Woche, maximal 2 bis 6 Grad. 2 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 3 Grad werden es in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 6 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es dann meist trocken, der ein oder andere kurze Schauer ist nicht ganz ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze liegt in der Nacht bei rund 400 Meter. Am Gumpendonnerstag wird es schon wieder deutlich milder, maximal 8 Grad. Es gibt dann eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann sich auch mal der ein oder andere kurze Schauer bilden. An den meisten Stellen wird es aber trocken bleiben. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, maximal 6°C. Der erste Trend fürs Wochenende. Es dominieren die Wolken. Es ist dazu viel zu mild für die Jahreszeit. Am Samstag gibt’s maximal 8 Grad, am Sonntag sogar bis zu 13 Grad.