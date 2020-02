Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.40 Uhr: Für die Erschließungsarbeiten des Baugebiets Kalvarienberg ändert Lauchheim die Verkehrsführung bis April. Die Lippacher Straße wird teilweise gesperrt.

8.20 Uhr: Update: Die Unfallstelle auf der B29 bei Grunbach ist geräumt. Der Verkehr müsste sich langsam auflösen.

8.15 Uhr: Heute spricht der Aalener Gemeinderat über die Umbenennung der Erwin-Rommel-Straße in Aalen. Das sagt der Geschichtsverein zum Thema.

8.05 Uhr: Der IC2063 nach Leipzig (planmäßige Abfahrt 8.59 Uhr in Aalen) fährt heute voraussichtlich rund 15 Minuten später ab. Wie die Bahn mitteilt, sei die Verspätung eines vorausfahrenden Zuges der Grund.

8 Uhr: Die A7 zwischen der Anschlussstelle (AS) Giengen und AS Langenau wird in den kommenden Tagen nachts abwechselnd in beide Richtungen gesperrt. Am Donnerstag, 20. Februar, und Montag, 24. Februar, wird die Fahrtrichtung Ulm von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Ab Dienstag, 25. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, wird dann die Gegenrichtung nach Würzburg an dieser Stelle auch jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Warum und wie Sie umgeleitet werden, erfahren Sie hier.

7.40 Uhr: Auf der B29 zwischen Winterbach und Grundbach hat sich ein Unfall ereignet - der Verkehr stockt.

7.20 Uhr: Der Berufsverkehr macht sich sichtbar. Auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen staut es sich an der üblichen Stelle bei Essingen. Auch auf der B29 in Richtung Stuttgart staut es sich zwischen Schorndorf und Remshalden.

7.10 Uhr Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der A7 Würzburg Richtung Ulm besteht zwischen Feuchtwangen-West und Dinkelsbühl/Fichtenau Gefahr durch Reifenteile auf dem linken Fahrstreifen und einem defekten Laster auf der rechten Fahrbahn.

7 Uhr: Traum vom Superstar geplatzt: Daniela Washington aus Mutlangen ist in der DSDS-Sendung am Dienstagabend rausgeflogen.

6.40 Uhr: Warum die Baustelle am Virngrundtunnel auf der A7 nun doch noch länger dauert und was noch alles gemacht werden muss. Wir haben die Baustelle besichtigt.

6.15 Uhr: Ein explodierter Fahrradakku hat in Schwäbisch Gmünd wohl gestern Nachmittag einen Brand in einem Zweifamilienhaus in der „Krähe“ ausgelöst.

6 Uhr: Heute ist der kühlste Tag der Woche, weiß Wettermelder Tim Abramowski. Immer wieder kann es heute regnen. Oberhalb von rund 500 Metern kann es auch schneien. Den ausführlichen Bericht mit Video gibt's hier.

6 Uhr: Nichts los auf den Straßen in der Region an diesem Morgen. Bis auf die üblichen Baustellen, kommen Sie gut ans Ziel. Auch bei der Bahn läufts. Aktuell sind keine Verzögerungen oder Ausfälle gemeldet. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

5.50 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.