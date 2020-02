Daniela aus Mutlangen fliegt bei DSDS raus

Mutlangen. Daniela Washington aus Mutlangen hat es bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" nicht in die nächste Runde geschafft. In der Folge am Dienstag, 18. Februar, ist die 16-Jährige ausgeschieden. Immerhin hatte es Daniela Washington bis in den Auslandsrecall in Südafrika geschafft. Gemeinsam mit Kristina Shloma und Lorna Hysa sang sie das Lied "Higher Love" von Kygo und Whitney Houston. Ihre beiden Gruppenmitglieder haben es in die nächste Runde geschafft. "Enttäuscht bin ich von Daniela", sagt Juror Dieter Bohlen nach dem Auftritt. Viel erwartet habe die Jury von ihr, sagt Jurorin Oana Nechiti.