Nächtliche Vollsperrungen auf der A7

Giengen/Langenau. Der Fahrbahnbelag auf der Hürbetalbrücke an der A7 bei Giengen muss saniert werden. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, sollen die Bauarbeiten an diesem Donnerstag beginnen. Die A7 muss für die Arbeiten vier Nächte gesperrt werden, je zwei in jede Fahrtrichtung.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten werden in Fahrtrichtung Ulm am Donnerstag, 20. Februar und Montag, 24. Februar, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr, unter Vollsperrung durchgeführt. Hierfür wird der Verkehr an der AS Giengen ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke U 18 und U 20 zur AS Langenau geführt.

In Fahrtrichtung Würzburg werden die Belagssanierungen von Dienstag, 25. Februar, bis Donnerstag, 27. Februar, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr, erfolgen. Hier wird der Richtungsverkehr Würzburg an der AS Langenau ausgeleitet und über die U 1 und U 3 in Richtung AS Giengen geführt. Bereits ab Montag, 24. Februar, um 17 Uhr, bis Donnerstag, 27. Februar, wird der Parkplatz Sankt Jakob gesperrt.

Dabei wird innerhalb der eingerichteten Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen die bestehende Asphaltdeckschicht abgefräst und durch eine neue ersetzt. Die witterungsbedingt durch Frost und Tauwechsel kürzlich entstandenen Fahrbahnschäden wurden zunächst sofort notdürftig von der Autobahnmeisterei behoben.

Die Tank- und Rastanlagen Lonetal Ost und West können während den fahrtrichtungsbezogenen Sperrzeiten jeweils nicht angefahren beziehungsweise nicht verlassen werden, teilt das Regierungspräsidium mit. An den Tank- und Rastanlagen Lonetal Ost und West werden rechtzeitig Hinweistafeln aufgestellt.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die baubedingt erforderlichen Vollsperrungen der A 7 in die verkehrsarmen Zeiten bei Nacht gelegt. Dennoch muss mit Behinderungen in der jeweils betroffenen Fahrtrichtung der Bundesautobahn und durch den Ausweichverkehr im nachgeordneten Straßennetz gerechnet werden.

Das Regierungspräsidium bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die durch die Bauarbeiten unvermeidbaren Behinderungen.