Kinderwagen von Auto erfasst

Schwäbisch Gmünd. Eine Autofahrerin hat am Dienstag einen Kinderwagen erfasst, nachdem sie eine rote Ampel irgnorierte. Trotz Rotlicht fuhr die 53-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Pkw Hyundai in den Kreuzungsbereich Königsturmstraße / Gemeindehausstraße ein. Dabei übersah sie laut Angaben der Polizei eine 32-Jährige, die mit einem Kinderwagen die Fahrbahn querte. Die 53-Jährige erfasste den Kinderwagen leicht mit ihrem Fahrzeug. Die dreijährige Tochter der 32-Jährigen, die im Kinderwagen saß, wurde vor Ort untersucht und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.