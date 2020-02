Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Hüttlingen

Hüttlingen. Am Dienstagmorgen zwischen 10.15 Uhr und 10.25 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer in Hüttlingen vom Nelkenweg kommend in die Lindenstraße ein, geriet dabei auf die linke Fahrbahnseite und touchierte einen dort parkenden Mercedes. Danach verließ der Verursacher den Unfallort unerlaubt. Laut Polizeiinformationen war der Verursacher offensichtlich mit einem roten Lkw der einem größeren Transportwagen unterwegs und hinterließ einen Schaden von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.