Erster Abschnitt vom Zeltlager Zimmerbergmühle ausgebucht

Abtsgmünd. Auch in diesem Jahr ist die Nachfrage für das Zeltlager Zimmerbergmühle groß. Bis zu den Sommerferien ist es noch hin, doch der erste Abschnitt des größten Zeltlagers in Nordwürttemberg mit 200 Kindern ist bereits wieder restlos ausgebucht! Wer jetzt erst seine Anmeldung fertig macht, landet nur noch auf einer Warteliste und die Teilnahme ist damit nicht mehr gesichert.

Der Kreisjugendring bietet aber Ausweichmöglichkeiten mit weiteren Zeltlager-Abschnitten an, wie dem zweiten Abschnitt direkt im Anschluss, dem darin enthaltenen sogenannten Lager im Lager und zum Abschluss der TeensWeek. Bei all diesen Zimmerbergmühle - Angeboten sind derzeit auch noch Plätze frei und verbindliche Anmeldungen noch möglich! So geht der zweite Abschnitt vom 16.08.-29.08.20 und sorgt für zwei unbeschwerte Wochen voller Abenteuer, Geschichten und Freundschaften. Dabei sind alle Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren herzlich dazu eingeladen, ihre Sommerferien im Zeltlager zu einer unvergesslichen Zeit zu machen. Parallel startet das kürzere Lager im Lager (LaiLa) nur für eine Woche. Es bietet sich perfekt für Kinder an, die erst einmal ins Zeltlagerleben reinschnuppern wollen und auch für jüngere Kinder ab 7 Jahre, für die zwei Wochen Lagerleben doch noch recht anstrengend wären.

Zum Schluss direkt im Anschluss gibt es zum vierten Mal in Folge die TeensWeek für Lagerkinder, die für die traditionellen Kinderlager bereits zu alt sind aber immer noch nicht genug vom Zeltlager haben und zwischen 14 und 17 Jahre alt sind. Für sie haben die ehrenamtlichen Betreuerteams wie in allen Zeltagerabschnitten ein auf das jeweilige Alter zugeschnittenes Programm vorbereitet.

Natürlich entscheiden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim Kreisjugendring Ostalb grundsätzlich immer selbst mit über das jeweilige Programmangebot. Selbstbestimmung, Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfsbereitschaft sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren, mit denen die ehrenamtlichen jungen Betreuerteams gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen die Wochen in den Sommerferien seit nunmehr über siebzig Jahren erfolgreich gemeinsam verbringen.

Weitere Informationen gibt es über das Online Anmeldeverfahren auf der Homepage www.kjrostalb.de oder telefonisch unter 07361 503 1465.