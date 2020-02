Die Erwin-Rommel-Straße in Aalen behält ihren Namen

Das hat der Gemeinderat am Mittwochnachmittag entschieden.

Aalen. Die Erwin-Rommel-Straße in Aalen darf weiterhin so heißen, das hat der Gemeinderat am Mittwochnachmittag entschieden. 28 Mitglieder stimmten für die Beibehaltung des Straßennamens, 14 stimmten für eine Umbenennung.

Hintergrund: Seit einiger Zeit wird darüber diskutiert, ob die Erwin-Rommel-Straße in Aalen in „Manfred-Rommel-Straße“ umbenannt werden oder ihren Namen behalten soll.