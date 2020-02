Am Donnerstag ist es meist trocken

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb einen munteren Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Ganz vereinzelt kann es auch etwas regnen. An den allermeisten Stellen wird es allerdings trocken bleiben. Es wird wieder etwas milder, maximal 5 bis 10 Grad. 5 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 6 Grad werden es in Neresheim, 7 in Bopfingen, 8 in Ellwangen, 9 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. Die ganz dicke Winterjacke wird bei den Rathausstürmen in der Region also nicht benötigt. In der Nacht zu Freitag überquert uns eine schwache Niederschlagsfront. In der zweiten Nachthälfte ist es dann überall trocken. Die Tiefstwerte liegen bei bei +2 bis -1 Grad. Der Freitag wird ein sehr ordentlicher Tag. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab, maximal 7 Grad. Am Samstag sind schon wieder mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch immer wieder mal zeigen. Am Sonntag überwiegen ebenfalls die Wolken. Die Höchsttemperatur liegt bei sehr milden 13 Grad. Möglicherweise droht am Sonntag ein neuer Sturm. Die Wettermodelle simulieren derzeit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde.