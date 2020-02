Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

9.20 Uhr: Kennen Sie die Hintergründe der Faschings-Traditionen im Ostalbkreis? Machen Sie mit bei unserem Quiz und beweisen Sie, wie Närrisch Sie sind.

8.45 Uhr: Der IC 2065 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt 10.47 Uhr) fällt heute aus, meldet die Bahn.

8.30 Uhr: In Bettringen hat die Polizei einen Mann erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Zudem stellte sich heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und keine Zulassung für sein Auto hatte.

8.25 Uhr: Der RB 13 Richtung Ellwangen (planmäßige Abfahrt 8.27 Uhr in Aalen) hat rund zehn Minuten Verspätung. Auch der IC 2063 nach Leipzig (planmößige Abfahrt 8.59 Uhr) fährt aufgrund einer Oberleitungsstörung später ab. Hier meldet die Bahn aktuell 20 Minuten Verspätung.

8.05 Uhr: Nicht vergessen: Ab heute Abend um 20 Uhr wird die A7 immer wieder über Nacht zwischen der Anschlussstelle Giengen und der Anschlussstelle Langenau voll gesperrt. In welchen Nächten, welche Spur gesperrt ist und wie Sie umgeleitet werden, lesen Sie hier.

7.55 Uhr: Heute werden im ganzen Kreis die Rathäuser gestürmt. Kleiner Tipp an alle Männer, die noch vor dem Kleiderschrank stehen: Heute besser nicht die Lieblingskrawatte tragen. Wann die Narren in Gmünd und Umgebung die Rathäuser stürmen, lesen Sie hier. Eine Zusammenfassung der Rathausstürme im Aalener Raum, finden Sie hier.

7.50 Uhr: Der Stau auf der B14/B29 aufgrund eines Unfalls im Kappelbergtunnel bei Fellbach hat sich verlängert. Aktuell staut es sich bereits fast bis nach Remshalden. Allen Pendlern, die Richtung Stuttgart fahren, wünschen wir viel Geduld.

7.40 Uhr: Die "Erwin-Rommel-Straße" in Aalen behält ihren Namen. Das hat der Aalener Gmeinderat gestern mit 28 zu 14 Stimmen beschlossen. Wer wie abgestimmt hat und warum, lesen Sie hier.So hat Redakteurin Katharina Scholz das Thema Erwin Rommel kommentiert.

7.15 Uhr: Achtung Stuttgart-Pender: Auf der B14 Richtung Stuttgart zwischen Teiler B29/14 und Fellbach hat sich im Kappelbergtunnel ein Unfall ereignet. Dort staut es sich auf fünf Kilometern.

7.05 Uhr: Wegen des Rathaussturms ist die Ortsdurchfahrt Waldstetten (die Kreisstraßen 3275 und 3276) laut Landratsamt heute zwischen 10.30 Uhr bis 15 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt. Der Verkehr von und nach Weilerstoffel wird innerörtlich umgeleitet.

7 Uhr: Nach tödlichen Schüssen auf neun Menschen am MIttwochabend in zwei Shisha-Bars im hessischen Hanau ist der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Wie die Tagesschau berichtet, ist er nach einer Großfahndung leblos in einer Wohnung gefunden worden. Dort lag auch eine weitere Leiche. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf weitere Täter, berichtet die Tageschau.

6.45 Uhr: Auf den Tag genau vor 75 Jahren stach das deutsche Unterseeboot mit Ostalb-Matrose Xaver-Franz Mayer († 21) von Kristiansand in Norwegen aus in See. Der Bauernsohn aus Mittellengenfeld und seine 48 Kameraden kehrten nie in die Heimat zurück. Aber wo sank das U-Boot – und warum? Ein großes Rätsel und eine Spurensuche.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Rathausstürmer. Das Wetter hat sich beruhigt. Heute wird es meistens trocken und sogar die Sonne lässt sich mal blicken. Bis zu zehn Grad sind heute drin. Den ausführlichen Bericht mit Video gibt's hier.

6 Uhr: An diesem Morgen gibt's keine Verkehrsmeldungen. Es ist ruhig auf den Straßen. Auch die Bahn meldet aktuell keine Verspätungen. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Gumpendonnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.