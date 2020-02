Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 29 bei Essingen

Essingen. Gegen 19.40 Uhr am Donnerstagabend hat sich auf der Bundesstraße 29 zwischen Mögglingen-Ost und Essingen in beiden Richtungen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen unseres Reporters vor Ort ist ein PKW mit einem Reh kollidiert. Laut Polizeiinformationen sind vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Neben zwei Rettungswagen ist auch die Freiwillige Feuerwehr Essingen im Einsatz. Diese Meldung wird aktualisiert.