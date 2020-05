Von Corona bis Remsbahn – unser neuer E-Mail-Newsletter

Aalen

Das Coronavirus beherrscht unseren Alltag. Täglich gibt es neue Entwicklungen, entsprechend hoch sind auch die Aufrufe unserer Online-Ausgabe, die wir ab 6 Uhr morgens bis zum späten Abend fast rund um die Uhr mit neuen Meldungen aktualisieren. Aktualisierte Regeln für unseren Alltag, neue Infektionszahlen und Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie – mehrere Ticker bilden minutenaktuell das Geschehen im Ostalbkreis und in Baden-Württemberg ab.

Dieser E-Mail-Newsletter fasst das aktuelle Geschehen aus dem Ostalbkreis am Abend zusammen und ordnet es ein, ergänzt mit persönlichen Einschätzungen und Lesetipps des verantwortlichen Newsletter-Autors.

Natürlich liegt momentan der Schwerpunkt auf unserer Coronavirus-Berichterstattung im Ostalbkreis. Dazu gehören unter anderem aktuelle Zahlen und Hilfsangebote ebenso wie die wirtschaftlichen und persönlichen Auswirkungen in der Region.

Je nach Nachrichtenlage versenden wir den Newsletter zwischen 18 und 20 Uhr. Er ergänzt unseren beliebten Messenger-Newsletter, der per Notify- oder Telegram-App mehrmals am Tag mit aktuellen Meldungen aufs Smartphone kommt. Der E-Mail-Newsletter soll auch etwas Ruhe in das hektische Nachrichtengeschehen bringen.

Fragen, Kritik, Lob? Schreiben Sie gerne an Tobias Dambacher, E-Mail:

t.dambacher@sdz-medien.de

