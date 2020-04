Vermisste 14-Jährige aus Aalen ist wieder zurück

Aalen. Wie die Polizei mitteilt, ist die seit Sonntag, 5. April, vermisste 14-Jährige aus Aalen wieder wohlbehalten zurück.

Das Mädchen war in einer Wohngruppe in Aalen untergebracht, sollte einem Polizeibericht zufolge jedoch häufig ihren Aufenthaltsort häufig wechseln, wohl um nicht entdeckt zu werden. Das Mädchen hat sich im Anschluss an die Vermisstenfahndung freiwillig bei einer Polizeidienststelle gemeldet und wurde wieder zurück nach Aalen gebracht.