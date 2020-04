Ein freundlicher Wochenstart

Am Montag wird das Wetter auf der Ostalb sehr ordentlich. Es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne Wolken. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen gehen die Werte etwas zurück, maximal 13 bis 17 Grad. 13 Grad gibts in Neresheim, 14 in Bopfingen, 15 in Ellwangen, 16 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd werden die 17 Grad erreicht. Es weht außerdem ein frischer, teilweise auch böiger Ostwind. In der Nacht zu Dienstag ist es meist sternenklar. Es kühlt ab auf 7 bis 4 Grad. Am Dienstag tagsüber gibt es viel Sonnenschein bei maximal 18 Grad. Es ist weiterhin windig. Im weiteren Wochenverlauf ändert sich beim Wetter überhaupt nichts. Es scheint ausgiebig die Sonne, die Spitzenwerte liegen um 20 Grad.