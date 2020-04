Alkoholisiertes Paar bespuckt Polizeibeamte

Ellwangen-Röhlingen. Nachdem Anrufer sich über lautes Geschrei in einer Wohnung beschwert hatten, fuhren Beamten des Polizeireviers Ellwangen am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr zur Wohnung in der Lehenstraße. Dort trafen sie auf ein stark alkoholisiertes Pärchen, das lautstark einen Streit austrug. Beim Versuch, den 62 Jahre alten Mann und die 24-jährige Frau zu trennen, spuckte der Mann unvermittelt einem Beamten ins Gesicht. Auch seine Partnerin spuckte in Richtung des Beamten, traf jedoch einen Hausbewohner. Beide Personen wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen.