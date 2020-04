Unbekannter übernachtet, uriniert und übergibt sich in einem fremden Fahrzeug

Ellwangen. Ein Unbekannter verbrachte offenbar die Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Pkw VW, der zwischen 19 und 12.30 Uhr im Dewaldsweg abgestellt war. Der 34-jährige Fahrzeugbesitzer stellte am Sonntagmittag fest, dass der Unbekannte in das Fahrzeug uriniert und sich wohl auch übergeben hatte. Die Batterie des Pkw ist komplett leer. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: (07961)9300.