Auseinandersetzung in der LEA

Ellwangen. Gegen 00.30 Uhr am Sonntagmorgen kam es zwischen drei Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf alle drei leicht verletzt wurden. Die 25, 24 und 36 Jahre alten Männer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden, teilt die Polizei am Montag mit.